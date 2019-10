Corriere dello Sport: "Inglese nel finale: il Toro cade in 10"

© foto di stefano tedeschi

"Inglese nel finale: il Toro cade in 10", titola così in taglio basso di prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dedicato al posticipo di Serie A andato in scena ieri sera al Tardini tra Parma e Torino. I crociati si sono imposti per 3 a 2 su un Torino rimasto in 10 nella prima frazione per l'espulsione di Bremer per doppio giallo. Le grandi parate di Sirigu non bastano: i ducali passano a pochi giri di lancette del termine e si portano a casa l'intera posta in palio.