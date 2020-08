Corriere dello Sport: "Insigne ci prova, ma non è facile"

vedi letture

"Insigne ci prova, ma non è facile", si legge di spalla sull'apertura odierna del Corriere dello Sport. Al capitano del Napoli è stata riscontrata una lesione al tendine. I medici sono pessimisti, ma contro il Barça lui vuole esserci. Si tenterà dunque un recupero in extremis per la partita più attesa in casa azzurra.