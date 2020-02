© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per l'Inter l'occasione è ghiottissima, ma di certo non sarà facile conquistare i tre punti nel derby contro il Milan in programma per stasera. "Inter all'attacco, guarda che derby", titola sotto l'apertura il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla vetrina del Meazza: Conte vuole la vittoria per agganciare i bianconeri, mentre Pioli - che recupera Ibra - non vuole perdere il treno per l'Europa.