Corriere dello Sport: "Inter butta via tutto"

© foto di Andrea Giannattasio

"Inter butta via tutto". Questo il titolo che si prende le pagine 2-3 del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Il riferimento è alla sconfitta dell'Inter di ieri sera subita in rimonta dal Dortmund: "Lautaro-Vecino illudono. Brandt e doppio Hakimi adesso costringono Conte all'impresa per gli ottavi. A Dortmund sono stati i primi 45 minuti da sogno, poi c'è stato il crollo. Adesso i nerazzurri devono fare sei punti contro Slavia Praga e Barcellona".