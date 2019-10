© foto di WilMan

È sempre tempo di calciomercato. Con il Corriere dello Sport che, nell'edizione odierna in edicola, titola così sul club nerazzurro: "Inter, con Matic per essere più forti. Contratto in scadenza con lo United per il serbo che in mediana darebbe qualità e fisicità. Un affare per gennaio: Conte lo conosce e sistemerebbe il centrocampo".