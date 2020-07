Corriere dello Sport: "Inter, Conte già pronto alla rivoluzione"

"Inter, Conte già pronto alla rivoluzione" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Il tecnico non è soddisfatto dopo il ko con il Bologna. Il club pensa al futuro. Mentalità ed esperienza le chiavi del prossimo mercato: Vidal-Dzeko i colpi attesi dal tecnico. C’è anche Emerson in lista. Hakimi non basta. Godin, Gagliardini, Vecino, Moses, Borja Valero e Biraghi tra i partenti. Da sottolineare pure che la dirigenza vedrebbe di buon occhio un altro anno di prestito per Sanchez, mentre Conte ha qualche dubbio in più.