Corriere dello Sport: "Inter, dopo i test si torna in campo"

"Inter, dopo i test si torna in campo". Questo il titolo a pagina 5 che il Corriere dello Sport dedica al ritorno in campo nei nerazzurri: "Al centro di Appiano è tutto pronto per riprendere l'attività agonistica. Oggi i giocatori verranno sottoposti a controlli medici. Tra domani e giovedì gli allenamenti suddivisi in gruppi".