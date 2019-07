© foto di Mattia Verdorale

"Inter e Napoli: contatto Icardi". Questo il titolo a pagine 7 de il Corriere dello Sport sulla trattativa tra i due club per far finire Icardi nel capoluogo campano: "Dopo settimane di colloqui tra Giuntoli e Wanda per i club è arrivato il momento di mettere le carte in tavola. La vera trattativa comincia oggi nella sede della Lega. L'attaccante aspetta la Juve ma non scarta l'azzurro. Marotta preferisce De Laurentiis però non vuole inserire Milik nell'affare. Comunque vada l'attaccante non giocherà amichevoli e cambierà squadra".