"Inter, gli ottavi valgono un colpo". Questo il titolo a pagina 4 che il Corriere dello Sport dedica all'Inter: "Proseguire il cammino in Europa porterebbe in cassa altri 15 milioni: in totale 60 da investire sul mercato. Torna di attualità Marcos Alonso vecchio pallino. E con il Chelsea libero da vincoli, se ne può parlare".