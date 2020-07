Corriere dello Sport: "Inter-Juve per Tonali e Pinamonti"

"Inter-Juve per Tonali e Pinamonti", si legge nelle pagine interne del Corriere dello Sport. dove trova spazio il duello di mercato che ormai si ripete ad ogni sessione di calciomercato: quello tra Inter e Juventus. Ora l'intreccio riguarda Sandro Tonali ed Andrea Pinamonti: il centrocampista del Brescia è una priorità per i nerazzurri, che da tempo lavorano sul giocatore, ormai convinto della destinazione. Resta da aprire la trattativa con il Brescia di Cellino. Per Pinamonti invece l'Inter vanta un'opzione per riportarlo in nerazzurro, ma al momento le priorità sono altre e così la Juventus potrebbe inserirsi e portarlo a Vinovo.