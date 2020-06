Corriere dello Sport: "Inter, Lautaro ha un problema: non riesce più a segnare"

"Lautaro ha un problema: non riesce più a segnare" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, quest'oggi. L'attaccante dell'Inter, a secco in Coppa Italia contro il Napoli e irriconoscibile al San Paolo in semifinale. L'Inter ha bisogno di lui per la volata Scudetto e per l'Europa League. Ma la trattativa con il Barcellona non aiuta.