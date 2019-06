Corriere dello Sport: "Inter-Lukaku fatta, ora serve pazienza"

© foto di Mattia Verdorale

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si analizza il possibile colpo Romélu Lukaku da parte dell'Inter. "Inter-Lukaku fatta, ora serve pazienza" si legge nell'articolo dedicato alla questione. L'accordo tra il belga e i nerazzurri infatti non pare essere in discussione: bisognerà però attendere perché ci sono alcune situazioni da risolvere. In primo luogo, l'Inter deve risolvere la querelle Icardi, già scaricato da Antonio Conte. Inoltre servirà trovare l'accordo con il Manchester United, con l'attaccante che potrebbe anche forzare la mano con i Red Devils per ottenere il trasferimento a Milano.