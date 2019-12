© foto di stefano tedeschi

Tempo di gare decisive in Champions League anche per l'Inter di Antonio Conte, che in conferenza stampa chiama l'aiuto di tutto il pubblico di San Siro: "Mi aspetto energia positiva". ed il Corriere dello Sport titola: "Non voglio rimpianti". Novanta minuti in cui l'Inter si gioca il passaggio del turno, sicuro solo con la vittoria contro il Barcellona, che si presenta a San Siro senza Messi, Piquè e Jordi Alba. Pubblico da record, tutto pronto per la notte nerazzurra.