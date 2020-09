Corriere dello Sport: “ Inter over 30: nuova leadership”

"Inter over 30: nuova leadership". Questo il titolo a pagina 9 che il Corriere dello Sport dedica al mercato in entrata dell'Inter: "Innesti di esperienza per dare la qualità necessaria per vincere. Vidal, Kolarov e Darmian: il tris voluto da Conte per colmare il gap con la Juve ed essere competitivi in Europa. Per il serbo e il cileno è attesa: con la Roma intesa fatta, dialogo aperto col Barcellona. Strada spianata per l'azzurro del Parma".