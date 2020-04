Corriere dello Sport: "Inter, Vertonghen e Kumbulla per il dopo Godin"

"Inter, Vertonghen e Kumbulla per il dopo Godin" scrive il Corriere dello Sport a pagina 18, quest'oggi. Godin non si è mai ambientato e piace al Tottenham di Mourinho. L'Inter intanto si guarda attorno e pensa a Vertonghen e a Kumbulla. Si tratta di un colpo ragionato in entrambi i casi: il belga arriverebbe a parametro zero, per l’albanese del Verona l’ipotesi è averlo tra un anno.