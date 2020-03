Corriere dello Sport intervista l'ex Roma Balbo: "Italia, sei un esempio"

vedi letture

"Italia, sei un esempio". In prima pagina sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per un'intervista ad Abel Balbo, ex calciatore della Roma, che dal Brasile apre il cuore, tra virus e i suoi ricordi legati ai giallorossi: "Sulla lotta al Covid-19 ha dato una lezione a tutti, ho paura per mio figlio ma la fede mi aiuta: il Papa ha fatto un discorso straordinario", le parole di Balbo riportare di spalla.