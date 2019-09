© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In taglio alto sul Corriere dello Sport si apre al tema razzismo, con un'intervista all'ex presidente dell'AIA Marcello Nicchi: "Razzisti in galera, ma non tocca agli arbitri". Ovviamente l'argomento viene ripescato dopo l'episodio di Cagliari, quando durante il corso del rigore di Lukaku nella sfida con l'Inter alcuni tifosi hanno dato il la ad alcuni ululati razzisti. Intanto replica l'ex Manchester United: "Agli insulti pronto a rispondere".