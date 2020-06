Corriere dello Sport: "Inzaghi moltiplica la Lazio: pronto il progetto staffette"

"Inzaghi moltiplica la Lazio: pronto il progetto staffette", così in taglio basso il Corriere dello Sport per la Lazio di Simone Inzaghi, che è pronta all'assalto della Juventus prima in classifica. Il tecnico lavora per strutturare al meglio le cinque sostituzioni a sua disposizione dalla ripresa e far ruotare al meglio i suoi interpreti, per concedere a tutti il massimo riposo. Saranno tre gli uomini chiave dalla panchina: Caicedo, Marusic e Patric.