© foto di Wilman

Una curiosa statistica trova spazio, quest'oggi, sul Corriere dello Sport: "Italia senza dribbling. Falco sa come stupire. Con Castrovilli (e davanti a Ribery) è il giocatore in campionato a cui riescono di più queste magie. In Europa siamo indietro, il nostro calcio è mutato: chi ha la palla, la passa" è la lunga titolazione in merito nelle pagine interne..