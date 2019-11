"Italia Under 21 a valanga con l'Armenia". Così titola in prima pagina, in taglio laterale, l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'Italia Under 21. I giovani di mister Nicolato bissano la goleada di Mancini: partita iniziata alle 21 dopo un violento temporale. A Catania gli azzurrini vincono per sei reti a zero. Decisivo l'ex Juventus Moise Kean con una doppietta.