Corriere dello Sport: "James per il Napoli all'ultima curva"

"James per il Napoli all'ultima curva": è questo uno dei titoli più succosi tra le pagine interne del Corriere dello Sport oggi in edicola, che fa il punto della situazione sul passaggio di James Rodriguez ai partenopei. Il trasferimento, infatti, sarebbe ormai in dirittura di arrivo, tanto che si parla di annuncio imminente già nelle prossime ore. L'accordo è totale tra il giocatore e il club, manca solamente il sì definitivo del Real Madrid. L'impressione comunque è che manchi davvero poco alla buona riuscita dell'operazione.