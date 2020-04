Corriere dello Sport: "Jesus Corona, l'Inter bussa alla porta"

Le trattative di mercato non si fermano mai, come riporta il Corriere dello Sport nelle pagine interne dell'edizione oggi in edicola: "Jesus Corona, l'Inter bussa alla porta. I nerazzurri sono sulle tracce dell'esterno messicano del Porto. Il giocatore ha il contratto in scadenza tra due anni e il club lusitano è nella morsa del Fair play finanziario. Piace pure a Roma e Valencia".