Corriere dello Sport: "Jovic e Diaz: il Milan tratta con il Real"

Il Milan, dopo il colpo Theo Hernandez, torna a parlare con il Real Madrid. "Jovic e Diaz: il Milan tratta con il Real". Ibra si sta allontanando sempre più dai rossoneri, così per i rinforzi in attacco si pensa a Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid. Doppio obiettivo in Spagna per il club milanista che cerca un nuovo attaccante per rilanciarsi.