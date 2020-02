vedi letture

Corriere dello Sport: "Juve, Agnelli pronto a tutto per Guardiola"

"Agnelli pronto a tutto per Guardiola": scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Nuovi scenari per la Juventus? In Inghilterra sono sicuri: Sarri ha i mesi contati. La Juve starebbe pensando al cambio di tecnico a fine stagione e punta tutto su Pep Guardiola. Si parla di una maxi-offerta bianconera all'allenatore del Manchester City per l'anno prossimo.