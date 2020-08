Corriere dello Sport: "Juve, Bellerin o Dest a destra. Poi tutto ancora su Dzeko"

"Bellerin o Dest a destra. Poi tutto ancora su Dzeko" scrive il Corriere dello Sport parlando del mercato della Juventus. In arrivo il centrocampista americano McKennie, si cerca un colpo in difesa. Bellerin dell'Arsenal e Dest dell'Ajax i nomi per la fascia destra difensiva. Se anche a centrocampo è atteso un secondo innesto oltre a McKennie, è in attacco che servirà il colpo più importante. Resta la pista che porta a Edin Dzeko della Roma.