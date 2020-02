vedi letture

Corriere dello Sport: "Juve, c'è subito il test Ibra"

Questa sera torna in campo la Juventus, e lo farà a San Siro contro il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, così il Corriere dello Sport titola: "Juve, c'è subito il test Ibra" . I rossoneri alla vigilia del match perdono Lucas Biglia per una distorsione al ginocchio che terrà fuori l'argentino nei prossimi match. In casa Juventus mister Sarri ha presentato la sfida dichiarando: "Io sotto esame? Alla Juventus si è sempre sotto pressione. Se non avessi voluto pressioni sarei andato a lavorare in Posta". E subito è arrivata la risposta delle Poste Italiane che hanno invitato il tecnico ad informarsi meglio.