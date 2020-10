Corriere dello Sport: "Juve, CR7 con il Barcellona? Decisiva la carica virale"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente al suo interno su Cristiano Ronaldo: "Juve, CR7 col Barça? Decisiva la carica virale". Prosegue la corsa contro il tempo del portoghese per essere presente alla sfida contro Messi, la prima da quando veste i colori bianconeri. Il protocollo prevede che venga dichiarato clinicamente guarito almeno una settimana prima della gara: difficile, ma non impossibile. Non serve che già oggi sia negativo, ma che la carica virale sia sufficientemente bassa da renderne impossibile il contagio che coincide ovviamente con la sua asintomaticità.