Corriere dello Sport: "Juve, due mesi per la svolta. Parte la rincorsa al Milan"

L'impresa del Camp Nou ha forse visto nascere una nuova Juve, per la quale potrebbe essere iniziata una nuova stagione. "Una vittoria così - si legge sul Corriere dello Sport -, di tale portata, al netto delle difficoltà evidenti dei blaugrana, serviva enormemente al tecnico e al gruppo per ottenere una iniezione di fiducia". Adesso i bianconeri dovranno confermare quanto di buono mostrato di Catalogna, anche perché per i prossimi due mesi i campioni d'Italia potranno concentrarsi esclusivamente sulla rincorsa al Milan. Pirlo vuole repliche immediate in campionato, dove il rendimento è stato sin qui troppo altalenante. E occhio al calendario: "Genoa, Atalanta, Parma e Fiorentina per chiudere il 2020. A gennaio arriverà il passaggio chiave: debutto nel 2021 con l'Udinese, poi due settimane cruciali con Milan, Sassuolo, Inter e la finale di Supercoppa Italiana con il Napoli, quindi Bologna e Sampdoria". La rincorsa allo Scudetto è ufficialmente iniziata.