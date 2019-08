© foto di WilMan

Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, si occupa dei problemi in uscita dei campioni d'Italia: "Juve, Dybala guida il fronte del No. A pochi giorni dal via della stagione, restano molti i nodi bianconeri da sciogliere. La Joya decisa a restare a Torino come Khedira (che alla fine ha conquistato Sarri) come Mandzukic e soprattutto come Higuain, sempre indisponibile a trasferirsi.