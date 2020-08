Corriere dello Sport: "Juve e Sarri, tutto su Ronaldo"

In taglio basso sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina c'è spazio anche per i temi di casa Juventus: "Juve e Sarri, tutto su Ronaldo". Tocca a CR7 ribaltare il Lione e trascinare la squadra ai quarti. Primatista di presenze, reti, doppiette, triplette, e la firma su tre finali. Per lui riparte la caccia alla sesta coppa personale. La Juventus s'aggrappa al fenomeno portoghese, che sente la Champions come una seconda casa: finora è arrivato a 129 gol e vuole subito cifra tonda.