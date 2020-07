Corriere dello Sport: "Juve, il male oscuro"

"Juve, il male oscuro", si legge in taglio laterale sul Corriere dello Sport oggi in edicola. La Juventus, con mister Sarri che al primo anno in bianconero ha faticato e non poco. Nonostante i rinforzi non ha mai sentito sua la squadra: un anno in cui la Juventus ha subito tanti, troppi gol. E questo preoccupa in chiave Champions. La colpa è stata data anche alla condizione fisica, ma non è tutto. I problemi, a pochi giorni dalla Champions, sono diversi, e a questi si aggiunge anche Douglas Costa: il brasiliano si è fermato per l'ennesimo infortunio muscolare e salterà il Lione.