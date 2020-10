Corriere dello Sport: "Juve, il rinnovo di Dybala slitta nel 2021"

Tutto bloccato per il rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport l'appuntamento è rimandato al 2021. Ieri Jorge Antùn, il rappresentante della Joya, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina, senza però aver incontrato la Juventus. Tutto fermo quindi, nessun pregresso verso quel prolungamento fino al 2024, di cui si sta discutendo da tempo. L'orizzonte va verosimilmente al nuovo anno, anche per tutte l'incertezze legate alla pandemia. Il contratto di Dybala scade nel 2022.

Da un contratto da scrivere ad un contratto da risolvere: Maurizio Sarri sta trattando la sua separazione dalla Juventus con il contratto in scadenza nel 2021. Le parti stanno trattando ma ballano ancora 2,5 milioni di penale.