vedi letture

Corriere dello Sport: "Juve-Inter lunedì per avere il pubblico"

"Juve-Inter lunedì per avere il pubblico", questo il titolo del Corriere dello Sport. Nelle ultime ore sta prendendo largo l'ipotesi di rinviare Juventus-Inter, in programma domenica sera, a lunedì per poter aprire le porte dello Stadium ai tifosi. Il problema sarebbe poi rappresentato dalla Coppa Italia, con Juventus-Milan in programma mercoledì sera. La Juventus ci prova, sia per gli incassi che per avere il proprio pubblico, ma la pista resta complicata.