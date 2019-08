© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti test nella giornata di ieri, così come oggi, per le formazioni italiane, che collezionano gli ultimi minuti prima del campionato. In taglio alto il Corriere dello Sport si sofferma soprattutto su Juventus e Inter, in campo rispettivamente contro Atletico Madrid e Valencia. "Juve ko, Sarri sbuffa", titola il quotidiano romano dopo lo sfogo dell'allenatore bianconero circa i ritardi di mercato. "Inter, si vede Conte", scrive circa i nerazzurri, autori di un'altra rimonta dopo quelle con PSG e Tottenham.