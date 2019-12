Nel taglio alto del Corriere dello Sport si parla del mercato e di Kulusevski, prossimo al passaggio alla Juventus: "Juve-Kulusevski: botto da 44 milioni". Accordo fatto con l'Atalanta per lo svedese in prestito al Parma: 35 milioni cash più altri 9 di bonus. Ok per giugno ma Sarri spera di averlo subito a disposizione.