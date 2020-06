Corriere dello Sport: "Juve-Milan, sarà lo Stadium delle sorprese"

"Sarà lo Stadium delle sorprese" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi. Partita a porte chiuse, ma l’Allianz sarà popolato: non solo le bandierine per una coreografia comunque allestita su ogni seggiolino, come fatto in occasione dello scontro diretto con l’Inter, ma si vocifera di fan virtuali ed effetti speciali. A 96 giorni da quella che poteva essere la sfida scudetto contro l’Inter si torna a giocare. Tutto vero e tutto secondo un rigido protocollo.