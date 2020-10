Corriere dello Sport: "Juve-Napoli, via libera dal primo tampone"

"Juve-Napoli, via libera dal primo tampone", titola in taglio alto il Corriere dello Sport. Tutti negativi i test effettuati dai giocatori del Napoli dopo le positività del Genoa, contro il quale gli azzurri hanno giocato domenica pomeriggio. Sabato previsti ulteriori tamponi, ma per il momento nessun problema per Juventus-Napoli del prossimo turno. Restano invece dubbi su Genoa-Torino, con il Consiglio di Lega spaccato sul da farsi: si va verso il rinvio.