Corriere dello Sport: "Juve, non basta Chiellini. La difesa sbanda"

vedi letture

"Juve, non basta Chiellini. La difesa sbanda" scrive il Corriere dello Sport a pagina 5. I bianconeri sprecano ancora il vantaggio. Nove i gol subiti in tre partite. Il centrale della Juve torna titolare dopo quasi 5 mesi, ma ha bisogno di tempo per affiatarsi con De Ligt. Chiellini non era al meglio, ha sentito un indurimento al polpaccio e poi è uscito dal campo.