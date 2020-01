© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La domenica di campionato si chiuderà con il big match tra Juventus e Roma. Il Corriere dello Sport non può che soffermarsici, dedicandovi un ampio spazio: "Juve per il sorpasso, Roma per la Champions", si legge al di sotto dell'apertura. All'Olimpico ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e si preannuncia un grande spettacolo, tra due squadre votate all'attacco. Sarri rinuncia al tridente, Fonseca prova la difesa a tre. Ne vedremo delle belle.