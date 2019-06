Corriere dello Sport: "Juve-Real, follie per Pogba"

© foto di WilMan

"Juve-Real, follie per Pogba". Un titolo quasi a tutta pagina, da parte del Corriere dello Sport all'interno dell'edizione odierna, per sottolineare quanto sia importante ma difficile la trattativa che potrebbe riportare a Torino uno dei centrocampisti più gettonati al mondo. Nel quotidiano si legge: "Paul scontento a Manchester ma la richiesta ora è di almeno 150 milioni che può essere abbassata inserendo contropartite. I bianconeri puntano sul gradimento del francese verso un ambiente che conosce: Douglas possibile chiave. Ma per Zidane lui è una priorità assoluta".