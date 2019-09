© foto di Mattia Verdorale

"Juve senza re. CR7 resta a casa". Questo il titolo a pagina 2 che il Corriere dello Sport dedica all'assenza del portoghese bianconero alla partita di stasera contro il Brescia: "Ronaldo non è partito. E' la prima volta in stagione. Non convocato per precauzione (affaticamento all'adduttore) per la trasferta di Brescia: contro Balo, l'idea Ramsey trequartista dietro la coppia Dybala Higuain. In caso di 4-3-3 Cuadrado-Bernardeschi con al centro la Joya o il Pipita".