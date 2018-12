L'edizione odierna del Corriere dello Sport riserva spazio in prima pagina anche a Juventus e Roma, in campo stasera rispettivamente sui campi di Young Boys e Viktoria Plzen. "La Juventus si gioca il primo posto, Di Francesco la panchina", è il titolo del quotidiano in edicola. I bianconeri vogliono infatti chiudere il proprio raggruppamento al comando, mentre i giallorossi non vivono un buon momento e sono costretti a vincere per allontanare la crisi. La qualificazione, per entrambe le formazioni, non è però in discussione.