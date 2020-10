Corriere dello Sport: "Juve, sono già tre i pareggi. Inizio di stagione anomalo"

vedi letture

"Juve, sono già tre i pareggi. Inizio di stagione anomalo", titola stamane il Corriere dello Sport. Un rendimento non sufficiente per i bianconeri, fermati dall'Hellas Verona dopo che solo sette giorni fa era arrivato uno stop contro il Crotone. Ancora privi di Cristiano Ronaldo e con Chiesa squalificato i bianconeri si sono fermati ancora una volta sull' 1 a 1, il secondo di fila. Già tre i pareggi nelle prime cinque giornate: di certo non il miglior modo per arrivare alla sfida Champions con il Barcellona.