Il Corriere dello Sport, al suo interno, si occupa del cammino Champions dei campioni d'Italia, titolando così in vista del match contro l'Atletico: "Juve, tutti i nodi sulla via di Madrid. Infortuni da verificare, condizione precaria e troppi giocatori non al top. Oggi controlli decisivi per Douglas Costa e Pjanic. Contro l'Atletico servirà il miglior Bernardeschi".