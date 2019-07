Corriere dello Sport: "Juve, United o PSG: le strade di Dybala"

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di Juventus e in particolare della posizione di Paulo Dybala. Appare infatti ancora incerto il futuro dell'attaccante argentino, come certificato dal titolo: "Juve, United o PSG: le strade di Dybala". L'attaccante deve ancora capire che ruolo avrà nell'assetto disegnato da Sarri. Quel che è certo è che il pressing non manca, sia da Parigi che da Manchester.