Corriere dello Sport: "Juventus, 8 rientri sregolati"

"Juventus, 8 rientri sregolati" scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani. Senza risposta l’interrogativo sul ritorno degli stranieri bianconeri. Forse avverrà scaglionato dalla prossima settimana. Gonzalo Higuain il nodo principale da sciogliere. Il Pipita inquieto per tante ragioni: le condizioni di salute della madre Nancy, la paura del coronavirus, così diffuso in Italia, l’incertezza sul proprio futuro, specie in assenza di un rinnovo di contratto.