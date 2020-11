Corriere dello Sport: "Koulibaly insostituibile. 108 milioni non possono andare in panchina"

Prima Kalidou Koulibaly, poi gli altri 10. "Koulibaly insostituibile. 108 milioni di sterline non possono andare in panchina" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. E' il difensore il vero insostituibile di Gattuso. Cambiano tutti, ma non lui. Maglia da titolare a KK, poi gli altri 10. Mai che lo sfiori un dubbio, perché se hai 108 milioni di sterline non puoi depositarle in panchina. Ma non è solo per questo. Però ormai è chiaro: si comincia da lui, poi tutti gli altri.