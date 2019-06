© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di calciomercato. In particolare c'è la possibilità di un clamoroso ritorno del croato Mateo Kovacic all'Inter: "Kovacic in pressing, vuole solo l'Inter" è il titolo dell'articolo dedicato a questo argomento. Il centrocampista cercherà infatti di liberarsi dal Real Madrid a condizioni favorevoli. La disponibilità a tornare a Milano c'è, una formula possibile sarebbe il prestito con diritto di riscatto: cercherà di spingere con i Blancos per trovare l'accordo. Va detto che il croato non è l'obiettivo numero uno per il centrocampo, visto che l'Inter cerca di chiudere per Barella.