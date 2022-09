Corriere dello Sport: "Krunic ha firmato. Atteso anche il sì di Tonali: Milan riconoscente"

"Krunic ha firmato. Atteso anche il sì di Tonali: Milan riconoscente" scrive il Corriere dello Sport. Ieri è arrivato l'annuncio dell'accordo tra il Milan e Krunic: il centrocampista bosniaco ha prolungato di un anno con adeguamento economico oltre 1,5 milioni più bonus. L'agenda rossonera prevede un altro rinnovo, di un altro centrocampista, ovvero Sandro Tonali. Accordo trovato per il prolungamento fino al 2027: l'italiano avrà anche un sostanzioso aumento d’ingaggio fino a 2,5 milioni, il club è riconoscente per il sacrificio di un anno fa, quando pur di restare al Milan rinunciò a una parte di stipendio per agevolare la trattativa con il Brescia.