Oggi il derby, ieri le parole dei due tecnici e un focus sul razzismo e le curve italiane sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Conte lancia l'allarme: razzismo, ora in Italia c'è più odio". Grande risalto alle parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia: "Va sempre peggio. In Inghilterra chi insulta va in carcere". A Cagliari, in occasione dell'anticipo con il Genoa, sono stati diffusi i volantini con la poesia di Grazia Deledda "Siamo sardi". In casa Juve invece sciopero degli ultrà dopo gli arresti.